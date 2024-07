Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Florin Salam a devenit tata pentru a doua oara in urma cu cateva zile, caci soția lui, Mihaela, a adus pe lume un baiețel sanatos. Proaspata mamica și bebelușul au fost externați ieri, iar de curand, au dezvaluit și numele baiețelului.

- Un proiectil exploziv calibru 88mm, din al doilea Razboi Mondial, fara focos, a fost asanat la Cugir de echipa pirotehnica a ISU Alba. „Echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a fost solicitata sa intervina in orasul Cugir, pentru asanarea unui proiectil ramas neexplodat.…

- Un gigant in industria auto va incepe construcția celui de-al doilea centru din Romania, a anunțat compania, specificand ca acesta va include și un showroom extins pe o suprafața de peste 600 de metri patrați. Porsche deruleaza o investiție semnificativa in Cluj, unde va ridica al doilea centru al marcii…

- ​​Al doilea tronson din Moldova al Autostrazii „Unirii A8, care va lega Transilvania de Moldova și de Republica Moldova, a fost scos la licitația de proiectare și execuție. A fost publicata in SEAP documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție aferent celui de-al doilea lot din…

- Memoria celor cazuți in timpul Celui de-al doilea Razboi Mondial nu a fost data uitarii in satul Zaicani, raionul Rișcani. An de an, locuitorii satului ingrijesc de monumentul dedicat memoriei eroilor care au luptat impotriva fascismului. Vezi mai jos cum arata Monumentul eroilor cazuți in timpul celui…

- Curtea de Apel anuleaza definitiv avizul pentru proiectul aurifer Rovina, al doilea ca marime din Europa. Curtea de Apel Cluj a anulat definitiv avizul de mediu pentru proiectul aurifer Rovina, al doilea ca marime din Europa, o victorie importanta pentru locuitori, organizațiile de mediu și pentru Romania…

- Procedurile de aducere in țara al celui de-al doilea suspect in cazul asasinarii omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, vor incepe luni, a anunțat ministrul justiției, Alina Gorghiu. Ea spune ca la termenul de judecata de ieri din Irlanda, cel de-al doilea suspect a acceptat sa fie adus in tara.…

- Mai lipsesc doar 20 de kilometri ca urșii sa ajunga și in București. Poate parea o gluma, dar este doar realitatea. Azi noapte un urs a fost vazut in localitatea Ciolpani. A fost emisa o avertizare RO-Alert. Azi dimineața a fost emisa o avertizare RO – Alert, care anunța prezența unui urs in zona localitaților…