Stiri pe aceeasi tema

- "Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta astazi ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din 9 tari. Zborurile redeschise vor fi reluate pana in data de 6 iunie. Wizz Air ofera o gama larga de rute cu preturi reduse catre cele mai atractive…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, de la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații, ca rata infectarilor cu Covid-19 este in creștere in toata Europa. „In urma cu exact un an am fost nevoiți sa marcam semnarea unui nou acord intr-un format inedit virtual. Astazi celebrarea…

- “In ultimele sase luni, 14 proiecte s-au inregistrat pentru certificarea WELL Health-Safety Rating. In acelasi timp, 77 de proiecte noi au obtinut certificari BREEAM sau LEED in 2020. Astfel, numarul de proiecte certificate din perspectiva sanatatii, sigurantei si sustenabilitatii a trecut de 230 in…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romania se claseaza pe locul sase la nivel european ca numar de doze administrate si pe locul 23 la nivel global. ‘Activitatea ne claseaza la un total de doze administrate pe un loc sase la nivel european si cu un total de doze…

- Chiar daca mai multe state au decis sa spuspende imunizarea cu serul AstraZeneca, Romania a hotarat sa continue vaccinarea anti-Covid-19 cu acest ser. Iata care este motivul pentru care autoritațile romane au luat aceasta decizie și care sunt țarile care au stopat imunizarea cu AstraZeneca.

- Fondul de investitii Indigo Partners detinea luni 15 milioane de actiuni Wizz Air, respectiv o participatie de 17,5%, potrivit bancii, care coordoneaza tranzactia la nivel global. Pe baza pretului actiunilor Wizz Air de la inchiderea tranzactiilor bursiere de luni, participatia detinuta de Indigo Partners…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida crestere din Europa, mentioneaza ca procesul sau automat de rambursare gestioneaza 95- din cererile de rambursare prin conversie in numerar in doar o saptamana. Wizz Air si-a lansat procesul de rambursare automatizata in luna mai a anului trecut pentru a…