Wizz Air va opera doua zboruri catre Madrid din Aeroportul Iasi

- Luna cadourilor va aduce in programul de zbor de la Aeroportul Iasi noi curse directe spre doua capitale europene importante. Astfel, incepand cu 2 decembrie, Wizz Air va opera zboruri IASI – MADRID (si retur), cu doua frecvente pe saptamana: joi si duminica. IAS 06:10 - 09:10 MAD MAD 09:45 - 14:35…

- Aeroportul Internațional Satu Mare și Aeroportul Internațional Maramureș propun aproximativ aceleași curse aeriene, deși se afla la doar 45 de minute unul de altul, iar asta va insemna pe termen lung falimentul ambelor, scrie Gazeta de Nord-Vest. Compania aeriana HiSky va incepe operarea a trei zboruri…

- E Oficial! Zboruri externe spre Milano, Londra și Paris de pe Aeroportul Internațional Maramureș incepand cu data de 17 decembrie 2021 Compania aeriana HiSky va incepe operarea a trei zboruri externe spre Milano, Londra și Paris, cu o frecvența de doua zboruri pe saptamana spre fiecare destinație, dinspre…

- Din cauza ceții, peste 100 de curse aeriene au fost amanate sau au inregistrat intarzieri, in aceasta dimineața, 2 noiembrie, pe cele trei aeroporturi internaționale Vnukovo, Șeremetievo și Domodedovo din Moscova, anunța Agenția de presa RIA NOVOSTI, care citeaza surse din

- Comisia Europeana aproba schema de ajutor romaneasca in valoare de 1,2 milioane de euro destinata companiilor aeriene care vor avea zboruri internationale regulate pe Aeroportul International Maramures in urma pandemiei. Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 1,2 milioane EUR…

- Aeroportul Internațional Iași se afla pe un trend ascendent in ceea ce privește numarul de pasageri procesați. Potrivit datelor oficiale, luna august a fost cea mai aglomerata perioada din an, Aeroportul Iași inregistrand un numar total de 116,390 de pasageri imbarcați și debarcați, ceea ce reprezinta…

- Aeroportul Iasi revine la un trafic de peste 100 de mii de pasageri lunar pentru prima data dupa decembrie 2019. Ultima luna de vara a consemnat un numar total de 116.390 de pasageri imbarcati si debarcati, ceea ce reprezinta aproape 90 la suta din volumul de trafic din august 2019 (133.365). In aceeasi…

