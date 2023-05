Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul International Craiova l-a depasit pentru prima data pe cel din Sibiu la numarul de calatori in luna ianuarie a acestui an. Craiova a avut 44.611 calatori, iar Sibiu – 44.044. Datele sunt prezentate de Asociația Aeroporturilor din Romania și arata, la nivel național, o creștere cu 7,85% a…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air va suspenda toate zborurile catre si dinspre Chisinau, incepand din data de 14 martie, ca urmare a evolutiilor recente din Moldova si a riscului ridicat, dar nu iminent, din spatiul aerian al tarii, a anuntat, luni, operatorul aerian. „Wizz Air a monitorizat indeaproape…

- Compania Ryanair va transporta, in acest an, de pe aeroportul din Iasi aproximativ 250.000 de pasageri, iar primele zboruri, catre Dublin, Milano, Paris si Bruxelles, vor fi introduse in aceasta primavara. Ryanair va deschide primele rute pe aeroportul din Iasi incepand cu 26 martie si va realiza 25…

