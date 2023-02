Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air a transmis ca niciun avion al sau nu va mai decola și nici ateriza la Chișinau incepand din 14 martie, pe o perioada nedeterminata. De ce a luat compania aceasta decizie? Ca urmare a amenintarilor lansate de Moscova la adresa Republicii Moldova. In plus, Ucraina a susținut ca are dovezi ca…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air va suspenda toate zborurile catre si dinspre Chisinau, incepand din data de 14 martie, ca urmare a evolutiilor recente din Moldova si a riscului ridicat, dar nu iminent, din spatiul aerian al tarii, a anuntat, luni, operatorul aerian, potrivit

- In urma evoluțiilor recente din Moldova și a riscului ridicat, dar nu iminent, din spațiul aerian al țarii, Wizz Air a luat decizia de a suspenda toate zborurile catre Chișinau incepand cu data de 14 martie, transmite, luni, compania.

- In ultima saptamina, in Moldova au fost inregistrate 203 cazuri de gripa sezoniera, anunța Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP). Din numarul total de bolnavi cu gripa sezoniera 128 (63,5%) au fost spitalizați. Cele mai multe cazuri, 163, sint in Chișinau, la Ialoveni și Comrat cite 6 cazuri,…

- Dupa ce in ultimele zile, mai mulți oameni s-au aratat ingrijorați pe rețelele de socializare fața de nivelul ridicat de poluarea aerului din municipiul Chișinau, Ziarul de Garda a solicitat explicații de la autoritați in legatura cu situația data. Reprezentanții Agenției de Mediu susțin ca nivelul…

- Aerul din Chișinau, fara exagerare, este pur și simplu intr-o stare catastrofala pe fundalul creșterii importului de mașini vechi, iar situația a fost agravata și mai mult dupa eliminarea de la 1 ianuarie 2021 restricțiilor ”de virsta” pentru automobilele aduse din strainatate. Dupa cum se menționeaza…

- Șeful Serviciilor de Securitate de la Chișinau, Alexandru Musteața, a declarat pentru un post TV de la Chișinau ca „intrebarea nu este daca Federatia Rusa va face o noua ofensiva spre teritoriul R. Moldova, dar cand se va intampla acest lucru”, menționand

- Germania susține continuarea dialogului dintre Chișinau și Tiraspol, precum și menținerea pacii și stabilitații in regiune. Despre acest lucru a declarat ambasadorul Germaniei in Moldova, Margret Hubber, la o intilnire la Tiraspol cu așa-numitul președinte al autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski,…