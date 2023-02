Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air suspenda toate zborurile catre și dinspre Chișinau, incepand cu 14 martie, potrivit unui anunț transmis de companie. Decizia vine ca urmare a evoluțiilor recente din Moldova și a riscului ridicat, dar nu iminent, din spațiul aerian al țarii. „Wizz Air a monitorizat indeaproape situația securitații…

- A nins abundent in Marea Britanie. La Londra, din cauza ninsorii, traficul rutier, dar și cel aerian au fost date peste cap. Mai multe curse de avion au fost anulate, inclusiv spre și dinspre Chișinau. Potrivit site-ului Aeroportului de la Chișinau, la ora 11.25 urma sa soseasca o aeronava Wizz Air.…