- Wizz Air suspenda mai multe curse catre țarile afectate de coronavirus: lista zborurilor anulate miercuri. Tarom nu mai zboara in Israel Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca anuleaza, miercuri, mai multe zboruri catre zonele cel mai afectate de coronavirus din Europa. Wizz Air a revenit cu precizarea…

- Wizz Air airline cancels several flights from Germany and Spain to Bucharest, Cluj-Napoca and Timisoara, starting on Wednesday, in the context of the spreading of the novel coronavirus, informs the company. The flights in question are those from: Memmingen/Munchen West, Dortmund, Basel-Mulhouse-Freiburg,…

