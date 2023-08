Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air a revenit cu vești proaste pentru calatori. Compania aeriana a anulat, din nou, cursele pentru o destinație care se afla in topul preferințelor romanilor, mai ales pe timpul verii. Reprezentanții au transmis un mesaj important pentru turiștii care urmeaza sa zboare cu aceasta companie.

- Wizz Air a decis sa-și anuleze toate zborurile regulate programate intre aeroporturile din Cluj-Napoca și Antalya (Turcia). Compania low-cost din Ungaria a anulat zborurile care erau programate pentru septembrie și octombrie 2023, cu toate ca aceasta ruta fusese introdusa in circuit in aceasta primavara.Așadar,…

- Compania aeriana Wizz Air anunta ca este nevoita sa anuleze unele zboruri, din cauza unor verificari facute in avans la motoare GTF, la solicitarea producatorului, scrie News.ro. Pasagerilor de pe zborurile afectate li se va oferi un program alternativ de zbor, optiunea rambursarii complete sau rambursarea…

- Compania aeriana Wizz Air anunța ca s-au depistat probleme la motoarele GTF ale mai multor aeronave și din acest motiv vor fi anulate mai multe zboruri. Clienții vor primi fie o un program alternativ de zbor, fie rambursarea a 120% din tariful inițial achitat in credit de companie pentru rezervari viitoare.…

- „Wizz Air anunța ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, a fost nevoita sa faca ajustari in cadrul rețelei sale, rezultand in anularea unor zboruri in anumite zile, intre unele destinații.Pasagerilor de pe zborurile afectate li se va oferi un program…

- Compania aeriana Wizz Air anunța ca s-au depistat probleme la motoarele GTF ale mai multor aeronave și din acest motiv vor fi anulate mai multe zboruri. Clienții vor primi fie o un program alternativ de zbor, fie rambursarea a 120% din tariful inițial achitat in credit de companie pentru rezervari viitoare.„Wizz…

- Bucureștiul declara ca a sesizat Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei cu privire la problema zborurilor operate de Wizz Air din Romania, dupa ce compania a anulat noua curse intr-o zi, din motive tehnice. Anunțul a fost facut de Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor din Romania,…

- Reprezentantii companiei Wizz Air afirma, in contextul intarzierilor sau anularilor curselor aeriene, ca pasagerii au dreptul la vouchere pentru apa si alimente, in cazul unor intarzieri mai mari de doua ore. Atunci cand ei sunt nevoiti sa astepte mai mult de cinci ore, pot cere reprogramarea zborului…