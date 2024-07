Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 13 ranite vineri, in regiunea Donetk din estul Ucrainei, de pe linia frontului, in urma unor atacuri rusesti, au declarat oficialii regionali, relateaza Reuters. O racheta ruseasca a aterizat langa o cladire administrativa si o statie de autobuz in orasul Mirnohrad,…

- Google elibereaza mai multe gaze cu efect de sera decat oricand. Emisiile sale de CO2 au crescut cu 48% in ultimii cinci ani. Acest lucru se intampla in ciuda intenției gigantului tehnologic de a produce emisii nete zero pana in 2030. Microsoft și Amazon se lovesc de aceeași problema. Cel mai recent…

- Mai multe sume de bani, dar și alte probe relevante pentru cauza, au fost ridicate in cadrul perchezițiilor de astazi in dosarul de corupție care vizeaza mai mulți angajați ai Biroului Vamal „Nord”, anunța CNA. Totodata, respunsabilii publica inregistrari ale convorbirilor purtate de unii banuiți in…

- Scrimera Olga Kharlan, sportiva din Ucraina, a vorbit despre coșmarul prin care trece familia ei din cauza bombardamentelor din țara sa natala. „Mi-am sunat familia si nu mi-a raspuns nimeni. Asta e cel mai rau lucru”.

- E haos in aeroporturi. In prezent, mai multe zboruri au intarzieri uriașe, atat la Plecari, cat și la Sosiri. Sunt mii de pasageri care vin din toata Europa. Din cauza curselor intarziate sau anulate, mulți turiști și-au ratat vacanțele.

- Presedintele Joe Biden si fostul presedinte Donald Trump s-au afla, joi seara, in Atlanta pentru dezbaterea CNN care a inceput la ora locala 21.00 (vineri, ora 4.00, ora Moldovei), prima lor confruntare fata in fata inaintea alegerilor din noiembrie 2024, scrie News.ro .

- Boli foarte periculoase transmise de țanțari se raspandesc in Europa din cauza crizei climatice Continue reading Boli foarte periculoase transmise de țanțari se raspandesc in Europa din cauza crizei climatice at Tabu.

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța ca a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a doi inspectori din cadrul Direcția teritoriala pentru siguranța alimentelor Chișinau a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, fiindu-le…