- Pretul gazelor naturale va fi foarte mare in aceasta iarna Foto: Arhiva. Pretul gazelor naturale va fi foarte mare în aceasta iarna în România, anunta Autoritatea Nationala de reglementare în domeniul energiei. Motivul ar fi conducta Nord Stream 2, care leaga în…

- Compania ungara Wizz Air este in negocieri cu Airbus privind achizitionarea a cel putin 100 de avioane, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Discutiile au inceput in urma cu cateva luni si au iesit la suprafata dupa ce Wizz Air ar fi facut o oferta pentru…

- Pasagerii ce calatoresc in Regatul Unit trebuie sa prezinte un pasaport incepand cu luna octombrie, a anuntat, joi, compania aeriana Wizz Air. „Pana in 2025, singurii pasageri exceptati de la regula sunt cetatenii UE care au permis de resedinta temporara sau statutul de rezident permanent in Marea Britanie”,…

- Prețul curentului pe piața libera a crescut cu 20% in ultima luna, ajungand la 138,94 euro/MWh, a doua cea mai mare valoare din Europa, pe prima poziție situandu-se Grecia, cu ceva mai mult peste 139 euro/MWh. De altfel, statele din Balcani, precum și Italia, Spania și Portugalia, adica toata zona sudica…

- Actualul scenariu al Bancii Nationale evidentiaza o traiectorie mai inalta a ratei anuale prognozate a inflatiei pe parcursul urmatorilor doi ani, in conditiile in care aceasta a fost din nou revizuita considerabil, in sens ascendent pe termen scurt si intr-o mai mica masura pe cel de-al doilea segment…

- Schimbarea regulilor va fi un impuls urias pentru companiile aeriene si industria turistica, care au fost ingenunchiate de 15 luni de restrictii. In Marea Britanie, 65% dintre adulti au fost complet vaccinati, deschizand calatoriile pentru milioane de oameni. “Pot confirma astazi ca din 19 iulie rezidentii…

- De mulți ani, companiile de zbor adora sa introduca tarife pentru lucruri care inainte erau gratuite: de la alocarea locurilor in avion pana la mesele din timpul zborului. „Cand a introdus un tarif nou, a omis vreodata o companie sa spuna: Aceste schimbari urmaresc doar sa va faca zborul cat mai…

