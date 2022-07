Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali de la varful serviciilor de securitate din SUA și Marea Britanie s-au intalnit miercuri cu lideri din mediul privat și din mediul academic pentru a atrage atenția asupra a ceea ce au spus ca este cea mai serioasa amenințare economica și de securitate reprezentata de China, care incearca sa…

- British Airways anuleaza mai multe zboruri programate pentru sezonul estival, a anunțat marți, intr-o perioada de perturbari generalizate in aeroporturi , cauzate de lipsa de personal și de o creștere a cererii de calatorii. Compania aeriana a precizat ca iși va reduce acum programul aprilie-octombrie…

- Numarul noilor infectari cu coronavirus a crescut cu 18% saptamana trecuta, 4,1 milioane fiind raportate global, conform Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), citata de Associated Press, potrivit Agerpres. Agenția pentru sanatate a ONU a scris in ultimul raport saptamanal privind pandemia ca numarul…

- Tarifele aeriene vor crește in urmatorii cinci ani, deoarece zborurile au devenit „prea ieftine” pentru a mai face profit, pe masura ce costurile din industrie vor fi tot mai mari, a avertizat Michael O’Leary, șeful Ryanair și pionier al calatoriilor low-cost in Europa, intr-un interviu pentru Financial…

- Compania BLUE AIR AVIATION SA a luat la cunoștința, din materiale de presa publicate, despre amenințarile formulate, la adresa sa, de dl. Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Pana la acest moment, compania BLUE AIR AVIATION SA nu a primit niciun document…

- Aeroporturile din Europa incearca sa faca fata unei reveniri a cererii dupa pandemie, dar aeroporturile britanice au fost afectate in mod special de perturbari majore, in ultima saptamana. Scolile au fost in vacanta de la jumatatea semestrului, iar tara a avut, de asemenea, un weekend lung de sarbatoare…

- Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, susține ca cele doua companii aeriene romanești, Tarom și Blue Air, „sunt in faliment tehnic” și sunt „tinute in viata de tot felul de ajutoare de stat si de guvern”, intr-un interviu acordat Monitorul de Cluj. Varadi a lansat un avertisment dur catre conducerea Tarom și…