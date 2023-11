Stiri pe aceeasi tema

- Compania low-cost "Wizz Air" va relua, incepind cu luna decembrie curent, cursele regulate in Republica Moldova. Anunțul a fost facut de premierul Dorin Recean acum citeva minute. Șeful executivului a precizat ca operatorul aerian va efectua curse pe direcția Chișinau - Roma, Chișinau - Milano și Chișinau-Londra.…

- Comisia pentru Situații Excepționale a exclus Partidul Politic „Șansa” din alegerile locale din Republica Moldova. Anunțul a fost facut de premierul Dorin Recean, in cadrul unui briefing de presa, noteaza unimedia.info.„Decizia CSE este luata din considerente de securitate naționala in condițiile…

- Probabil una dintre cele mai importante acțiuni din sectorul gazelor naturale al anului 2023 (alaturi de Decizia de a se investi in Marea Neagra) – preluarea de catre Transgaz a operarii Sistemului Național de Transport Gaze din Republica Moldova – trece aproape neobservata in Romania. La fel cum o…

- Un cetațean din Republica Moldova de 35 de ani se numara printre victimele atacului terorist comis de catre teroriștii Hamas infiltrați din Fașia Gaza. Anunțul a fost facut de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau, conform deschide.md.”Cu profunda tristețe, informam…

- Jozsef Varadi, co-fondator și CEO al Wizz Air, a dezvaluit astazi in cadrul unei conferințe de presa la București ca decizia companiei de a suspenda zborurile catre Chișinau, Republica Moldova, a venit in contextul escaladarii conflictului din Ucraina. Totuși, o posibila revenire ar putea avea loc doar…

- Nu exista nicio amenințare militara directa la adresa Moldovei, dar din pacate aceasta impresie inca exista in Occident. Premierul moldovean Dorin Recean spera sa convinga la Berlin investitorii germani ca țara sa e sigura.Republica Moldova traiește in vecinatatea razboiului, nu in razboi, dar de…

- La 17 octombrie țara noastra va gazdui reuniunea platformei de sprijin pentru Republica Moldova. Anunțul a fosta facut de premierul Dorin Recean. ”Aceasta platforma a fost inițiata de prietenii noștri și care au simțit ca vor sa ne sprijine in contextul crizei generate de razboiul din Ucraina. Reprezentanții…

- In perioada 13-15 septembrie, secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoana, va efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul va avea intrevedere cu șefa statului Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, dar și cu prim-ministrul Dorin Recean. Un anunț in acest sens a fost facut…