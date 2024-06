Wizz Air relocă temporar mai multe rute către Spania Incepand cu data de 9 iulie, Wizz Air va muta temporar trei rute aeriene din Bucuresti catre Spania pe Aeroportul International Bucuresti-Baneasa. Decizia are ca scop asigurarea unui confort sporit pentru pasageri in sezonul de varf al verii. Reprezentanții Wizz Air recomanda pasagerilor sa verifice informațiile detaliate și sa confirme aeroportul de plecare inainte de calatorie, mai ales cei care au bilete cumparate prin agenții de turism online. Rutele Bucuresti Baneasa – Sevilla, Bucuresti Baneasa – Madrid și Bucuresti Baneasa – Malaga vor fi operate temporar de pe Aeroportul București Baneasa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rutele aeriene spre Spania relocate temporar, din 9 iulie 2024, sunt: Bucuresti Baneasa – Sevilla, Bucuresti Baneasa – Madrid si Bucuresti Baneasa – Malaga, a transmis compania aeriana Wizz Air, citata de TVR INFO.Potrivit comunicatului companiei, relocarea temporara a acestor trei rute pe Aeroportul…

- Orasul mare din Romania care i-a cucerit definitiv pe turiștii straini! A depasit multe orașe celebre din Europa și se afla in topul preferințelor. Turiștii il lauda constant! Orasul mare din Romania care a devenit preferatul turiștilor straini In ultimii an, Bucurestiul atrage sute de mii de turiști…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Revaty Limited, Cipru si Tradeflax Limited, Cipru, intentioneaza sa preia Thermotop Technology SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Thermotop Technology S.R.L. nu a avut pana la momentul notificarii tranzactiei nicio activitate economica si nu…

- Compania aeriana germana Lufthansa s-a reintors in Moldova. Noua cursa Chișinau – Frankfurt – Chișinau va opera de pina la cinci ori pe saptamina, transmite Noi.md. Pasagerii urmeaza sa beneficieze de o vasta rețea de destinații internaționale prin conexiunea oferita catre unul dintre cele mai mari…

- Compania turceasca Kalyon Holding a asezat pe pozitii prima bucata de teava din conducta Marea Neagra - Podisor, care va asigura securitatea energetica a Europei. Conducta cu o lungime de 308 kilometri va fi finalizata in 2025, iar gazele care vor trece prin Romania vor ajuta Europa sa reduca dependența…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș a declarat ca in momentul de fața Europa nu beneficiaza de o securitate și o aparare și sunt inca discuții cu privire la o cooperare militara, la mai bine de doi ani de cand Ucraina se afla in razboi, scrie gandul.ro. „Securitatea – apararea nu e competența europeana.…

- Operatorul austriac de transport feroviar de marfa Rail Cargo Group a lansat recent doua noi conexiuni de la Munchen, in sudul Germaniei, și de la Tekirdag, in nord-vestul Turciei. Nodul acestei inițiative este Curtici, in vestul Romaniei, cele doua noi servicii fiind Munchen-Curtici și Curtici-Tekirdag.…

- In toamna aceasta, in București, va avea loc un eveniment educațional grandios, care se numește “Dare to Learn”. In cadrul conferinței de astazi, care a fost dedicata acestui eveniment, Radu Szekely, președintele Fundației Dare to Learn, a explicat importanța participarii profesorilor din toata țara…