- WIZZ AIR REIA ZBORURILE PE 26 DE RUTE DE PE 7 AEROPORTURI DIN ROMANIA București, 22 martie 2022: Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi reluarea graduala a zborurilor pe 26 de rute ce decoleaza de pe 7 aeroporturi din Romania catre destinații variate din 8 țari.…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire joi, 24 martie, de la ora 19.00, la un nou concert simfonic. De la ora 19.00, in Sala Simfonia, artiștii piteșteni, dirijorul Iulian Rusu și solista serii, clarinetista Ioana Tomescu vor interpreta Concertul pentru clarinet și orchestra in La…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților a notificat Instituția Prefectului cu privire la faptul ca este in masura sa asigure cazare gratuita atat in țara București, Piatra Neamț, Bistrița, Cluj, Timișoara, Bicaz, Botoșani, Iași, Bacau cat și in strainatate in Croația, Italia, Franța. The post Arhiepiscopia…

- Incepand de ieri, Lensa, cel mai apreciat magazin de optica din Romania, a lansat ediția de primavara a programului „Rabla la ochelarii de vedere”. Anul acesta, valoarea totala a voucherelor pentru inlocuirea unei perechi de ochelari vechi cu unii noi a fost dublata de la 500 lei la 1.000 lei. Cum beneficiezi…

- Alte 702 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 129 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 45 sint asociate cu contact in afara țarii: 11-Italia, 7-Franța, 6-Romania, 6-Germania, 3-Ucraina, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Grecia,…

- Deși tot mai multe state iși inchid granițele din cauza raspandirii variantei Omicron, romanii nu renunța la vacanțele de Revelion in afara țarii. Egipt și Dubai sunt preferate, mulți spun ca e mai ieftin decat pe Valea Prahovei. Cel mai mare risc este sa pierzi cel puțin o mie de euro in situația in…