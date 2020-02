Wizz Air reduce cursele aeriene din cauza coronavirusului Compania aeriana Wizz Air, care efectueaza zboruri low-cost, a decis sa reduca frecventa zborurilor spre mai multe destinatii, printre care și Italia, intre 11 martie si 2 aprilie, din cauza scaderii cererii de bilete, potrivit Reuters. Mai mult de 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus, iar alte 10 au murit in regiunea Lombardia din Italia. In toata țara peste 400 de oameni s-au infectat cu COVID-19. Wizz Air a precizat ca nu a suspendat toate zborurile spre Italia dar le-a redus semnificativ. Pasagerii afectați de aceasta masura sunt anunțați prin mail cu cel puțin doua… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air, care efectueaza zboruri low-cost, a decis sa reduca frecventa zborurilor spre mai multe destinatii, printre care și Italia, intre 11 martie si 2 aprilie, din cauza scaderii cererii de bilete, potrivit Reuters. Mai mult de 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus,…

- Compania aeriana Wizz Air iși modifica programul de zbor din cauza cererii in scadere pe rutele din Italia ca urmare a epidemiei de virus COVID-19, reducandu-și capacitatea de zbor cu circa 60% in perioada 11 martie - 2 aprilie, informeaza compania.Programul de zbor revine la normal dupa 2…

- Compania aeriana Wizz Air iși modifica programul de zbor din cauza cererii in scadere pe rutele din Italia, ca urmare a epidemiei de virus COVID-19. Astfel, compania iși reduce capacitatea de zbor cu circa 60% in perioada 11 martie - 2 aprilie.

- Wizz Air reduce frecvența zborurilor spre unele destinații afectate de coronavirus, ca urmare a scaderii cererii Compania aeriana low-cost Wizz Air a informat joi ca a decis sa reduca frecventa zborurilor spre unele destinatii, inclusiv spre cele din Italia, in perioada cuprinsa intre 11 martie si 2…

- Compania aeriana nationala bulgara Bulgaria Air a anuntat anularea incepand de marti a tuturor zborurilor catre Milano, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, transmite agentia EFE. ''Ca urmare a numeroaselor cazuri de coronavirus din Italia, Bulgaria Air anuleaza zborurile catre si…

- Wizz Air zboara tot mai sus. Compania low-cost si-a imbunatatit estimarile de profit ca urmare a creșterii numarului de pasageri Compania aeriana low-cost Wizz Air si-a imbunatatit miercuri estimarile de profit anual, dupa performantele solide inregistrate in trimestrul al treilea cand a transportat…

- Compania aeriana rusa Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, a anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca destinatie Europa din cauza temerilor legate de propagarea noului tip de coronavirus (2019-nCoV), informeaza AFP. ‘Din cauza situatiei epidemice din China si odata…

- Ryanair a avertizat pilotii in legatura cu posibile concedieri si inchiderea unor baze, in urma amanarii pana in toamna a livrarilor de avioane Boeing 737 MAX, transmite Reuters.Incepand din martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care…