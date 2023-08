Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Bogdan Mindrescu, a sesizat Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei cu privire la anularea a noua curse de catre Wizz Air intr-o singura zi, din motive tehnice.

- Continue reading Sesizare la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației cu privire la zborurile intarziate și anulate de Wizz Air in Romania. Secretar de stat: Compania a anulat 9 curse intr-o zi din motive tehnice at Info real.

- Compania ungara Wizz Air a fost reclamata de Romania, prin Ministerul Transporturilor, la Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei, respectiv institutia care a oferit licenta companiei aeriene. Wizz Air a intampinat, in ultimele luni, numeroase probleme cu privire la zborurile din Romania,…

- Ministerul Transporturilor a sesizat Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației cu privire la problema zborurilor operate de Wizz Air din Romania, dupa ce compania a anulat noua curse intr-o zi din motive tehnice, anunța secretarul de stat in MT,

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Bogdan Mindrescu anunta ca a sesizat Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei cu privire la problema zborurilor operate de Wizz Air din Romania, dupa ce compania a anulat noua curse intr-o zi, din motive tehnice, potrivit News.ro.

- Legenda care circula și in mediul rural din Romania este ca vulpea și cainele pot da naștere unor descendenți. Povestea, care pare mai degraba inspirata de inteligența proverbiala a vulpii, este falsa și nu exista dovezi ale unei astfel de combinații. In schimb, sunt numeroase alte exemple de specii…

- Compania aeriana low-cost, Wizz Air, nu va mai opera in sezonul de iarna zboruri spre și dinspre 12 rute. Patru aeroporturi romanești sunt pe lista zborurilor ajustate, printre care și Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca.

- Toata lumea a auzit de marile mistere ale lumii in care traim. Este imposibil sa nu fi auzit, macar odata, de celebrul Triunghi al Bermudelor, sau de extrem de peirculosa Insula Șerpilor din Brazilia. Dar, avem și in Romania, Triunghiul Bermudelor in Insula Șerpilor, chiar aici in Romania. In mod cert…