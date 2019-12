Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef european Laura Codruța Kovesi a declar ca depus o plangere pentru a primi despagubiri dupa ce zborul din Belgia spre Cluj-Napoca a avut o intarziere de peste 20 de ore. 181 de romani, printre care si Laura Codruta Kovesi, blocati 19 ore pe aeroportul din Charleroi. O cursa a unei companii…

- Momente de cosmar pentru sute de romani. Peste 180 de oameni au ramas blocati pe aeroportul din Liege, Belgia. Romanii au fost nevoiti sa astepte mai bine de 20 de ore. Printre pasageri s-a numarat si fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi. La revenirea in tara aceasta a anuntat ca a depus deja o plangere…

- Procurorul sef european, Laura Codruta Kovesi, s-a aflat printre cei 180 de pasageri ai cursei aeriene Wizz Air Bruxelles Charleroi – Cluj-Napoca, zbor care a intarziat peste 20 de ore, afirmand ca a depus o plangere catre conducerea companiei. Dupa stabilirea cauzelor intarzierii, Kovesi ar putea primi…

- European chief prosecutor Laura Codruta Kovesi, who was among the 180 passengers of Wizz Air Brussels Charleroi - Cluj-Napoca flight, which was over 20 hours late, stated that she filed a complaint with the company management."After all, the flight was nice, it's good that we got home. We…

- 181 de romani, printre care si Laura Codruta Kovesi, blocati 19 ore pe aeroportul din Charleroi. O cursa a unei companii low-cost este blocata pe un aeroport din Liege, Belgia, de aproape 19 ore. 181 de persoane au ramas pe aeroport, iar printre pasagerii blocați este și fosta șefa a DNA, Laura Codruța…

- Calatorii unei companii low-cost urmau sa ajunga din Belgia la Cluj-Napoca, dar sunt blocati de joi seara pe aeroportul din Liege, transmite Digi24. Unul din pasagerii blocati a explicat ca nu a primit nici o explicatie de la compania Wizz Air, si au primit foarte tarziu apa si mancare. „Noi, cam toti,…

- Pasagerii unui zbor Wizz Air ce trebuiau sa ajunga din Belgia la Cluj-Napoca sunt blocați de joi seara pe aeroportul din Liege. Pasagerii au spus ca au fost anunțați abia la 2 noaptea ca le-a fost anulata cursa. Noua cursa este programata sa decoleze in jurul orei 11.00. Printre pasageri se afla și…

- Pasagerii unei curse Wizz Air care trebuia sa ajunga joi de la Bruxelles - Charleroi la Cluj Napoca sunt blocati pe aeroportul belgian Liege dupa ce compania a anulat cursa. Printre pasagerii afectati s-ar afla ti Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef european, potrivit Digi24.ro