- Operatorul aerian low-cost Wizz Air va suspenda toate zborurile catre si dinspre Chisinau, incepand din data de 14 martie, ca urmare a evolutiilor recente din Moldova si a riscului ridicat, dar nu iminent, din spatiul aerian al tarii, a anuntat, luni, operatorul aerian, potrivit

- In urma evoluțiilor recente din Moldova și a riscului ridicat, dar nu iminent, din spațiul aerian al țarii, Wizz Air a luat decizia de a suspenda toate zborurile catre Chișinau incepand cu data de 14 martie, transmite, luni, compania.

- Tensiunile cresc in Republica Moldova, o țara mica de la granița de sud-vest a Ucrainei, Rusia fiind acuzata ca a pus la care o lovitura de stat care ar putea trage națiunea in razboiul Kremlinului, relateaza CNN, intr-un articol despre Republica Moldova, publicat duminica. „Ce se intampla in Moldova?…

- Ministerul de Externe de la Chișinau infirma declarațiile rușilor, precum ca in Transnistria ar putea avea loc escaladari. Vineri, 24 februarie, diplomația de la Moscova puncta ca in caz de amenințare contra regiunii, acțiunile vor fi considerate atac impotriva Rusiei. „Mesajele lansate in ultimele…

- Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea, de fapt, principiile directoare ale politicii externe a Federatiei Ruse, in documentul anulat stipulandu-se inclusiv faptul ca trebuie gasite „cai de solutionare a problemei transnistrene pe baza respectarii suveranitatii,…

- Presedintele american Joe Biden i-a mentionat numele presedintelui rus Vladimir Putin de 10 ori in discursul sau rostit marti la Varsovia, atacandu-l direct pe liderul de la Kremlin in timp ce a incercat sa mobilizeze lumea in sprijinul Ucrainei, relateaza CNN. In schimb, remarca CNN, Putin nu l-a numit…

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a cerut luni comunitații internaționale sa iși sporeasca presiunile asupra Rusiei pentru a opri razboiul. Maia Sandu a condamnat luni atacurile repetate ale Rusiei asupra cetațenilor, facilitaților civile și infrastructurii critice din Ucraina. „Comunitatea…