Wizz Air isi reia zborurile de pe Aeroportul International Timisoara!

Reprezentantii companiei Wizz Air au anuntat ca incepand cu data de 1 mai isi redeschid baza de la Timisoara si sunt gata sa opereze din nou. Compania a si pus bilete in vanzare pentru 10 rute populare din Europa. „Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat […]