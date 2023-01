Wizz Air îşi închide baza din Bacău! Ce le propune compania angajaților afectați Compania aeriana Wizz Air isi va inchide marti baza din Bacau si va beneficia de ocazia de dezvoltare relocandu-si capacitatea catre alte rute cu o cerere mai ridicata, a anuntat marti compania, informeaza Agerpres. „Wizz Air va continua sa opereze o serie de rute din Bacau, incluzand rutele catre Londra Luton si Milano Malpensa. Angajatilor afectati de la baza din Bacau le vor fi oferite oportunitati in alte zone ale retelei Wizz Air”, se mentioneaza in comunicat. Potrivit sursei citate, Wizz Air a anuntat „ajustarea retelei si planuri de optimizare a pietei in ceea ce priveste operatiunile sale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

