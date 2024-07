Wizz Air introduce rute noi din Bucureşti și Cluj-Napoca. Care sunt destinațiile și frecvența zborurilor Wizz Air anunța introducerea unor noi rute din București catre Milano Malpensa, Stuttgart și Trieste. Incepand din octombrie 2024, calatorii vor putea zbura zilnic catre Milano Malpensa, luni, miercuri și vineri catre Stuttgart, și marți și sambata catre Trieste. Milano impresioneaza cu uimitorul Duomo di Milano și Castelul Sforza, in timp ce Stuttgart ofera vizitatorilor sai Muzeul Mercedes-Benz și Gradina Zoologica și Botanica Wilhelma. Trieste, situat pe malul Marii Adriatice, atrage prin grandioasa Piazza Unita d’Italia și Castelul Miramare. Wizz Air: Zboruri din Cluj-Napoca Din octombrie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

