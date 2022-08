Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian Wizz Air va opera doua noi rute din Romania, de pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti, catre Arabia Saudita, din luna ianuarie 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Aproape 840 de curse aeriene operate pe Aeroportul International „Henri Coanda” Bucuresti au inregistrat intarzieri mai mari de 30 de minute, in saptamana 11-18 august, iar aproape jumatate dintre acestea s-au datorat intarzierii sau rotatiei echipajelor sau aeronavelor.

- Aproape 840 de curse aeriene operate pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti au inregistrat intarzieri mai mari de 30 de minute, in saptamana 11-18 august, iar aproape jumatate dintre acestea s-au datorat intarzierii sau rotatiei echipajelor sau aeronavelor, potrivit news.ro. Fii…

- Prin aceste deschideri, compania ajunge la o rețea naționala de 155 de hipermarketuri. Magazinul care va fi inagurat in Baia Marea va fi al treilea din aceasta localitate și se afla pe Bd. București, nr. 100, fiind construit pe o suprafața totala de peste 6.000 m2, dintre care peste 3.300 m2 sunt destinați…

- Lotul olimpic de Informatica al Romaniei, locul 1 la Olimpiada din Croația Lotul olimpic de informatica al României s-a întors ieri acasa. Foto: facebook.com/SorinMCimpeanu Lotul olimpic de informatica al României s-a întors ieri acasa, dupa ce a obținut patru medalii,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a aflat in Emiratele Arabe Unite pentru a coordona lucrarile celei de-a doua sesiuni a Comisiei de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite, care a avut loc la Abu Dhabi. Potrivit unui comunicat al MAE, preluat de Agerpres,…

- Sa apelezi la serviciile unei companii aeriene low-cost a devenit o adevarata loterie in aceasta vara.Deși ți se permite sa cumperi biletele pentru o anumita cursa cu luni de zile inainte, nu ai garanția pana in ziua plecarii ca te vei afla in avion la ora și ziua programate.Mai mulți…

- Daniel Gheorghe, deputat PNL, a subliniat marți, de la tribuna Parlamentului, necesitatea unor investiții de anvergura la Aeroportul Internațional din Otopeni. Acesta este revoltat pentru ca cel mai important aeroport al Romaniei a fost abandonat de ani de zile cand a fost vorba de investiții de modernizare.…