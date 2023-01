Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii companiei aeriene low-cost Wizz Air au declarat marti pentru News.ro ca rutele din Bacau catre Bruxelles Charleroi, Memmingen, Bologna, Catania, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Torino si Liverpool vor fi intrerupte dupa 1 februarie, dupa ce operatorul aerian si-a inchis baza din Bacau.…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat marti ca si-a inchis baza din Bacau, de unde va continua sa opereze o serie de rute, incluzand rutele catre Londra Luton si Milano Malpensa. Angajatilor afectati de la baza din Bacau le vor fi oferite oportunitati in alte zone ale retelei Wizz Air. Compania…

- ”Wizz Air anunta astazi ajustarea retelei si planuri de optimizare a pietei in ceea ce priveste operatiunile sale din Romania, pentru a reflecta contextul economic in schimbare, care nu a permis operarea bazei intr-un mod viabil. In data de 10 ianuarie 2023, compania aeriana isi va inchide baza din…

- Un numar de 20 de zboruri catre si din Romania au fost anulate de operatorul aerian Wizz Air in urma conditiilor meteorologice nefavorabile din Regatul Unit. Este vorba despre zborurile W6 3907 de la Bacau la Roma Fiumicino din 11 decembrie, W6 3908 de la Roma Fiumicino la Bacau tot din 11 decembrie,…

- Calatorii zborului Cluj - Liverpool s-au trezit cu bagajele returnate la Cluj pentru ca s-au gasit urme de sange, conform pasagerilor, potrivit stiridecluj.ro. Pasagerii au ajuns la destinație, dar toate bagajele au fost returnate cu avionul in Cluj, pe motiv ca, la deschiderea calei avionului pentru…

- AeroItalia a ajustat programul de zbor a celor doua rute pe care le va opera spre și dinspre Bacau din decembrie 2022, potrivit boardingpass.ro. Compania italiana a revenit asupra programului de zbor pe care-l planificase pentru rutele Milano BGY – Bacau și Roma FCO – Bacau, anunțate anterior aici.…