Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air angajeaza in Romania 100 de insotitori de zbor si face recrutari in orasele Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara, a anuntat marti Andras Rado, Senior Cabin Crew Recuitment Manager. 19- din tot personalul companiei a fost concediat in perioada pandemica, la nivel international.…

- Wizz Air angajeaza in Romania 100 de insotitori de zbor si face recrutari in orasele Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara, a anuntat marti Andras Rado, Senior Cabin Crew Recuitment Manager. 19% din tot personalul companiei a fost concediat in perioada pandemica, la nivel…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, luni, 20 iunie 2022, vremea va fi calduroasa și vantul va sufla slab. La munte este posibil sa ploua. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau,…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, duminica, 19 iunie 2022, se anunța temperaturi ridicale, mai ales in zonele de campie. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- Unde este Anne Frank?, o poveste emoționanta și nemuritoare despre puterea speranței, distribuit de Independența Film, intra de maine 20 mai, in 36 de sali de cinema din 23 de orașe din țara printre care București, Bacau, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu și Timișoara. Povestea…

- Conform prognozei meteo ANM pentru sambata, 24 aprilie 2022, cerul va fi variabil și sunt anunțate ploi. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi, de Paște, in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești,…

- ”Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, anunta deschiderea celui de-al doilea magazin din municipiul Brasov, programata pentru 13 mai 2022. Noul magazin din cartierul Astra este a 20-a unitate a retelei retailerului in Romania”, anunta compania. Potrivit reprezentantilor…

- In perioada 13-16 aprilie s-a desfașurat la Timișoara ediția 2022 a Hexagonului Facultaților de Drept, cel mai prestigios concurs studențesc național in domeniul dreptului, organizat anual intre echipele facultaților de drept ale Universitații din București, Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,…