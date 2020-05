Zborurile Wizz Air din Romania catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Marea Britanie vor ramane suspendate pana pe data de 16 iunie inclusiv, potrivit unui comunicat remis miercuri de compania aeriana.



Decizia Wizz Air de prelungire a suspendarii zborurilor catre aceste destinatii a fost luat in contextul extinderii de catre autoritati a restrictiilor de calatorie existente, mentioneaza Wizz Air.



Pasagerii cu rezervari afectate de suspendarea zborurilor vor fi informati automat prin e-mail in cazul in care au rezervat direct pe wizzair.com…