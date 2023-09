Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca va inchide baza de la Suceava, incepand cu 28 octombrie, dar va continua sa opereze zboruri de pe aeroportul din localitate, spre Londra Luton, Roma, Milano Malpensa, Dortmund si Memmingen, in timp ce alte cinci curse vor fi transferate pe aeroportul din Iasi.

- La nivel european au fost anunțate greve, pe toata durata lunii septembrie, in mai multe aeroporturi și cai ferate.Cauza protestelor este nemulțumirea cu salariile actuale le personalului, in contextul inflației.Astfel, In Franța, controlorii de trafic aerian intra in greva pe 15 septembrie dar și pe…

- Wizz Air anunta ca anuleaza mai multe zboruri din toata reteaua sa, inclusiv din Romania, incepand cu luna septembrie. Reprezentantii companiei nu precizeaza cate curse vor fi afectate, care sunt rutele si nici pana cand va dura masura. Compania low-cost arata ca masura este luata ca urmare a verificarilor…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca a anulat toate zborurile programate in luna octombrie pe ruta Cluj-Napoca – Abu Dhabi, cursele urmand a fi reluate in noiembrie. Anunțul vine in contextul in care compania informase saptamana trecuta anularea mai multe zboruri, ca urmare a necesitații unor verificari…

- Wizz Air a decis sa-și anuleze toate zborurile regulate programate intre aeroporturile din Cluj-Napoca și Antalya (Turcia). Compania low-cost din Ungaria a anulat zborurile care erau programate pentru septembrie și octombrie 2023, cu toate ca aceasta ruta fusese introdusa in circuit in aceasta primavara.Așadar,…

- Wizzair a explicat motivul pentru care sunt anulate numeroase zboruri dar și ce trebuie sa faca pasagerii pentru a-și recupera banii. Wizz Air a intampinat, in ultimele luni, numeroase probleme cu privire la zborurile din Romania, printre care intarzieri mari, curse anulate sau chiar vanzarea mai multor…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat miercuri, 9 august 2023, ca vor avea loc noi anulari de zboruri, fara a preciza insa cu exactitate in ce zile sau pentru care destinatii, conform Realitatea.net. Compania aeriana Wizz Air a anuntat miercuri, 9 august 2023, ca vor avea loc noi anulari de zboruri, fara…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa și cea mai sustenabila din punct de vedere ecologic pe plan global, anunța un nou model de program și un bonus de loialitate pentru piloți. Urmand sa fie lansate intre octombrie 2023 și 8 ianuarie 2024, noile scheme au fost introduse pentru…