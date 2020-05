Wizz Air anunţă opt noi rute operate din Viena, inclusiv spre Constanţa Noile rute vor fi operate din Viena cu destinatii ca Bruxelles, Tallinn, Burgas, Constanta, Rodos, Heraklion, Zakynthos si Marrakech, scrie Agerpres, citand Wizz Air.



Potrivit companiei, biletele spre aceste destinatii pot fi deja rezervate la preturi ce pornesc de la 19,99 de euro/dus, cu taxa de administrate inclusa, precum si un bagaj de mana (max: 40x30x20cm).



"Lansarea acestor noi rute si dezvoltarea ulterioara a ofertei Wizz Air de la baza sa din Viena sta la baza angajamentului companiei aeriene pe termen lung de a aduce oportunitati de calatorie din ce in ce mai accesibile… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air lanseaza noi curse aeriene catre destinații de vacanța din Europa, inclusiv Romania, deși nu se știe cand vot fi reluate zborurile oprite de pandemia cu coronavirus Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca intentioneaza sa relaxeze restrictiile de calatorie lansand noi rute de pe aeroportul…

- Wizz Air anunța lansarea, din iulie, a 8 noi rute din Viena spre Bruxelles, Tallinn, Burgas, Constanța, Rodos, Heraklion, Zakynthos și Marrakech. Biletele pot fi rezervate deja la prețuri ce pornesc de la 19,99 euro.„Lansarea acestor noi rute și dezvoltarea ulterioara a ofertei Wizz Air de…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida dezvoltare si cel mai verde transportator aerian din Europa , a anuntat astazi lansarea a opt noi rute din Viena spre Bruxelles, Tallinn, Burgas, Constanta, Rodos, Heraklion, Zakynthos si Marrakech.Biletele spre aceste destinatii atractive pot fi deja rezervate…

- Wizz Air anunța lansarea rutei Viena-Constanța. De cand va fi operata și ce prețuri au biletele Operatorul aerian Wizz Air a anunțat lansarea a opt noi rute cu plecare din Viena, intre care și una spre Constanța, cu incepere din 3 iulie. Celelalte destinații ale Wizz Air cu plecare din Viena, anunțate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.6 a avut loc, in aceasta dimineata, in Bulgaria Zona Silistra, la ora 06:30:20 ora locala a Romaniei . Seismul a fost inregistrat, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului, la coordonatele latitudine 43.8082deg;N 26.9588deg;E, la…

- Ziua de 1 Mai este, astazi, in cele mai multe state, intre care si Romania, zi nelucratoare. Pe de alta parte, in multe alte tari, Ziua internationala a muncii este prilejul perfect folosit de sindicatele muncitorilor de a face cunoscute revendicarile lor sociale sau profesionale. La nivel global, revolutia…

- Prețul pentruXCeed PHEV pornește de la 36.414 cu TVA inclus, iar pentru Ceed SW PHEV de la 35.998cu TVA inclus.Lansarea celor doua versiunil Plug-in Hybrid marcheaza urmatorul pas în strategia deelectrificare a Kia Motors. Cele doua noi modele cu emisii scazute aduc pentru prima…

- Targul de Turism al Romaniei, editia de primavara, aduce romanilor dornici de vacante oferte pentru toate gusturile si toate buzunarele, fie ca sunt in tara sau in strainatate, pe plaje exotice, la SPA, fie in calatorii culturale, de aventura sau de business. Daca unii turoperatori vin si…