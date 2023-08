Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air anunța ca s-au depistat probleme la motoarele GTF ale mai multor aeronave și din acest motiv vor fi anulate mai multe zboruri. Clienții vor primi fie o un program alternativ de zbor, fie rambursarea a 120% din tariful inițial achitat in credit de companie pentru rezervari viitoare.…

Sesizare la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației cu privire la zborurile intarziate și anulate de Wizz Air in Romania. Secretar de stat: Compania a anulat 9 curse intr-o zi din motive tehnice

- Compania Wizz Air a fost obligata, in Marea Britanie, sa revina asupra cererilor de despagubire neplatite catre pasagerii sai, intr-o masura care ar putea forța operatorul aerian sa plateasca pana la doua milioane de lire sterline, scrie publicația britanica inews.Autoritatea Aviației Civile din Regatul…

- Wizz Air vine cu clarificari pentru pasagerii ale caror zboruri au suferit, in ultima perioada, intarzieri semnificative sau anulari. Wizz Air depune permanent eforturi pentru a crește eficiența operațiunilor și reafirma, de asemenea, ca face tot ce ii sta in putința pentru a evita orice perturbare…