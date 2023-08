Wizz Air anunţă că a anulat toate cursele spre o destinaţie de vacanță Compania aeriana Wizz Air informeaza ca toate zborurile programate pentru luna octombrie de la Cluj catre Abu Dhabi au fost anulate. Operațiunile aeriene vor fi reluate incepand cu luna noiembrie. In saptamana anterioara, reprezentanții Wizz Air au comunicat decizia de a anula mai multe zboruri in viitorul apropiat, intrucat producatorul a solicitat inspecții preventive asupra motoarelor aeronavelor. Pasagerii afectați de aceste schimbari vor primi compensații conform prevederilor legale. Pasagerii care aveau planificat sa calatoreasca cu Wizz Air se confrunta din nou cu probleme. De aceasta data,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 210.000 de pasageri au calatorit cu compania aeriana HiSky in luna iulie, anunta compania. Acesta este cel mai mare volum inregistrat de companie intr-o singura luna, cu 50.000 de pasageri in plus fata de recordul raportat in iunie si dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut. ”Al doilea…

- Wizz Air va anula unele zboruri, incepand din luna septembrie, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, au anuntat miercuri reprezentantii companiei aeriene. „Wizz Air confirma ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt…

- Se pare ca problemele continua cu WizzAir, de data asta compania low-cost a anunțat ca iși anuleaza toate zborurile cu plecare de pe Aeroportul Internațional ,,Avram Iancu” din Cluj-Napoca, spre Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, dar si pe traseul de intoarcere in Romania. Mai multi pasageri…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca a anulat toate zborurile programate in luna octombrie pe ruta Cluj-Napoca – Abu Dhabi, cursele urmand a fi reluate in noiembrie. Anunțul vine in contextul in care compania informase saptamana trecuta anularea mai multe zboruri, ca urmare a necesitații unor verificari…

- Guvernul Romaniei a primit aprobarea SUA pentru o potențiala vanzare militara straina de vehicule amfibie de asalt (AAV). Bucureștiul a solicitat 21 de AAV: 16, varianta de transport de personal, trei, varianta de comanda mobila și doua, varianta blindata de recuperare, scrie publicația americana Defense…

- Un turist polonez a calatorit prin Romania, fiind captivat in special de București. Ce l-a surprins cel mai mult a fost numarul mare de aparate de cafea și de toalete publice cu autocurațare in București. Turistul a fost uimit de infrastructura toaletelor publice din București. Pe strazile orașului,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a dezvaluit astazi ca Programul Rabla Local 2023 va debuta in data de 31 iulie, incepand cu ora 10 dimineața, in cadrul unei conferințe organizate la Cluj-Napoca. Inițial programat pentru lansare in anul 2022, Programul Rabla Local a suferit mai multe amanari. Acesta…

- Reprezentantii companiei Wizz Air afirma, in contextul intarzierilor sau anularilor curselor aeriene, ca pasagerii au dreptul la vouchere pentru apa si alimente, in cazul unor intarzieri mai mari de doua ore. Atunci cand ei sunt nevoiti sa astepte mai mult de cinci ore, pot cere reprogramarea zborului…