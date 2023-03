Stiri pe aceeasi tema

- Air Claim este primul creditor care a solicitat deschiderea procedurii de insolventa pentru compania Blue Air, in conditiile in care mai are de recuperat de la operatorul aerian 85.000 de euro, dupa ce acesta a facut plati considerabile, amiabil ori prin executare silita, pe parcursul anului 2022, se…

- Compania aeriana Wizz Air va suspenda, in luna martie, cinci rute spre și dinspre aeroporturile din București, Cluj Napoca, Iași și Sibiu. Ruta de la București la Ancona va fi suspendata de pe data de 22 martie pana pe 30 octombrie. Dupa ce a fost inaugurat la inceputul acestui an, zborul catre aceasta…

- Compania aeriana a intampinat una dintre cele doua aeronave nou alocate, care a operat un zbor pe una dintre cele șase noi rute lansate. Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa și cea mai sustenabila din punct de vedere ecologic[1] pe plan global, a sarbatorit astazi deschiderea…

- Compania low-cost irlandeza Ryanair a decis sa suspende pe o perioada nedeterminata toate rutele regulate operate de pe aeroporturile din Oradea, Sibiu, Suceava și Timișoara. De la Timișoara, Ryanair zboara la Bergamo pana in data de 25 martie, cand are loc ultima cursa programata. In prezent in Oradea…

