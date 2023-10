Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air anunta, duminica seara, ca anuleaza toate cursele catre si dinspre Tel Aviv, pana la o notificare ulterioara, din cauza situatiei de securitate din zona.”Ca urmare a escaladarii conflictului din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv pana la o notificare ulterioara.…

- Compania aeriana romaneasca HiSky anunța ca va lansa operarea de zboruri comerciale regulate de pe Aeroportul „Traian Vuia” din Timișoara spre Aeroportul din Tel Aviv (Israel). HiSky va inaugura la inceputul acestei toamne zborurile comerciale regulate. Potrivit reprezentanților biroului de comunicare…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca a anulat toate zborurile programate in luna octombrie pe ruta Cluj-Napoca – Abu Dhabi, cursele urmand a fi reluate in noiembrie. Anunțul vine in contextul in care compania informase saptamana trecuta anularea mai multe zboruri, ca urmare a necesitații unor verificari…