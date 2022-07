Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air angajeaza in Romania 100 de insotitori de zbor si face recrutari in orasele Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara, a anuntat marti Andras Rado, Senior Cabin Crew Recuitment Manager. 19% din tot personalul companiei a fost concediat in perioada pandemica, la nivel…

- Sindicatele personalului navigant al Ryanair din Belgia, Spania, Portugalia, Franta si Italia au anuntat greve in weekend, iar echipajele din Spania vor face din nou greva pe 30 iunie si 1-2 iulie. ”Mai putin de 2% din cele 9.000 de zboruri ale Ryanair care au operat in acest weekend (24/25/26 iunie)…

- Ministerul Fondurilor Europene a aprobat finanțarea mega-proiectului de investiții, in valoare de 320 milioane de euro, care va fi derulat de operatorul județean de apa și canalizare Compania de Apa SA. ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Buzau, in perioada…

- Muzeul Transportului Public Iasi va fi redeschis, vineri, de Ziua Transportatorului, la sectorul Autobuze-Troleibuze fiind aduse exponate care au o mare valoare istorica. Potrivit directorului Companiei de Transport Public Iasi, Cristian Stoica, in colectia aflata la Muzeul Transportului Public se afla…

- Compania aeriana Wizz Air anunța ca iși continua politica de angajari de insoțitori de zbor, printr-un efort extins de recrutare in cadrul bazelor sale din Romania. Operatorul aerian este dornic sa-și intampine viitorii membri ai echipajelor in cadrul a 10 noi evenimente de recrutare ce vor avea loc…

- Compania aeriana de stat TAROM se mandrește cu eficiența: doar un șef la opt angajați. L-am vazut pe purtatorul de cuvant al TAROM, la sfarșitul saptamanii trecute, apreciind public organigrama companiei aeriene, spunand ca s-a ajuns la un numar considerabil de subalterni la un șef. Nu știu daca au…

- Exporturile de energie electrica din Rusia catre Finlanda vor fi suspendate de sambata de la ora locala 01.00 (22.00 GMT) din cauza neplații, a spus vineri operatorul finlandez, citat de Hotnews . Operatorul finlandez de rețea Fingrid a declarat ca compania rusa Inter RAO oprește livrarile din cauza…