Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca isi suspenda rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, incepand cu data de 5 aprilie pana pe 18 aprilie inclusiv, iar masurile sunt cauzate de noile restrictii de calatorie impuse de autoritatile romane pe toate zborurile din Romania…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat suspendarea, incepand de duminica, rutelor intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, in urma noilor restrictii de calatorie impuse de autoritatile romane pe toate zborurile din Romania catre aceste tari. Masura se va aplica pana in data de 18 aprilie.…

- Masura se va aplica pana in data de 18 aprilie. Totodata, rutele catre Belgia, Austria, Spania, Franta si Germania raman suspendate pana pe 30 aprilie inclusiv. "Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat astazi ca isi suspenda rutele intre Romania si Marea…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca isi suspenda rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, incepand The post Wizz Air suspenda de duminica zborurile appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata, in declaratia de la sediul MAI de prezentare a prevederilor Ordonantei Militare nr 7, ca s-a decis suspendarea zborurilor catre si dinspre SUA si o serie de tari europene, pentru o perioada de 14 zile, incepand din data de 5 aprilie. "Am…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat sambata Ordonanța Militara numarul 7, care intra in vigoare imediat ce va fi publicata in Monitorul Oficial. Gasiți textul integral al documentului la finalul articolului. Potrivit ministrului, noua Ordonanța prevede carantina totala pentru orașul Țandarei,…

- Sambata, 4 aprilie, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat ca a fost adoptata o noua ordonanța militara, dupa o ședința de urgența la care au mai participat premierul, Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Este cea de a șaptea ordonanța militara de la inceputul crizei de coronavirus…

- Serviciul de streaming Disney + a fost lansat in unele tari din Europa, desi la calitate mai proasta, pentru ca milioanele de utilizatori aflati in carantina sau autoizolare sa nu suprasolicite retelele de internet, scrie Mediafax.Lansat initial in SUA si Canada, Disney + este disponibil acum…