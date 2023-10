Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air anunta ca a anulat zborurile spre si dinspre Tel Aviz de duminica, pasagerilor fiindu-le oferite optiuni pentrru reprogramare sau rambursare, precum si pentru cazare.„Ca urmare a situatiei din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv de duminica, 8 octombrie.…

- Compania aeriana romaneasca HiSky anunța ca va lansa operarea de zboruri comerciale regulate de pe Aeroportul „Traian Vuia” din Timișoara spre Aeroportul din Tel Aviv (Israel). HiSky va inaugura la inceputul acestei toamne zborurile comerciale regulate. Potrivit reprezentanților biroului de comunicare…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca a anulat toate zborurile programate in luna octombrie pe ruta Cluj-Napoca – Abu Dhabi, cursele urmand a fi reluate in noiembrie. Anunțul vine in contextul in care compania informase saptamana trecuta anularea mai multe zboruri, ca urmare a necesitații unor verificari…

- Compania low-cost maghiara a anulat zborurile pe care le programase sa le opereze intre Cluj Napoca și Antalya in septembrie și octombrie 2023, a anunțat boardingpass.ro . Pasagerii au fost anunțați despre anulare vineri, 11 august. La inceputul acestui an, Wizz Air a anunțat ca a deschis aceasta ruta…

- Wizz Air a decis sa-și anuleze toate zborurile regulate programate intre aeroporturile din Cluj-Napoca și Antalya (Turcia). Compania low-cost din Ungaria a anulat zborurile care erau programate pentru septembrie și octombrie 2023, cu toate ca aceasta ruta fusese introdusa in circuit in aceasta primavara.Așadar,…

- Wizzair a explicat motivul pentru care sunt anulate numeroase zboruri dar și ce trebuie sa faca pasagerii pentru a-și recupera banii. Wizz Air a intampinat, in ultimele luni, numeroase probleme cu privire la zborurile din Romania, printre care intarzieri mari, curse anulate sau chiar vanzarea mai multor…

- „Wizz Air anunța ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, a fost nevoita sa faca ajustari in cadrul rețelei sale, rezultand in anularea unor zboruri in anumite zile, intre unele destinații.Pasagerilor de pe zborurile afectate li se va oferi un program…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa și cea mai sustenabila din punct de vedere ecologic pe plan global[1], vine cu clarificari pentru pasagerii ale caror zboruri au suferit, in ultima perioada, intarzieri semnificative sau anulari. Wizz Air depune permanent eforturi pentru…