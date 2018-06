Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de pasageri au fost afectați de anularea a 57 de zboruri și intarzierea altor 116 pe aeroporturile din Romania, in luna mai, reiese dintr-o analiza FlightClaimEU.com. Conform sursei citate, întârzierile au avut o durată de trei până la şapte ore şi…

- "Cursa Sibiu - Viena, programata pentru plecare astazi la ora 16.05, a fost anulata din motive tehnice. Compania Austrian Airlines se va asigura ca toti pasagerii vor ajunge la destinatie", a anuntat purtatorul de cuvant al Aeroportului International din Sibiu, Alexandra Pacurar. Potrivit…

- In minivacanta de 1 mai, mai multi utilizatori ai retelei de drumuri nationale si autostrazi din Romania Bucuresti au reclamat faptul ca nu au reusit sa achite prin SMS tariful de trecere a podurilor de la Fetesti si Cernavoda din cauza unor probleme tehnice ale unui operator de telefonie mobila.…

- In urma cu putin timp, cursa Austrian Airlines, ruta Larnaca – Viena, a aterizat de urgenta pe Aeroportul Otopeni, din cauza unor probleme tehnice. Avionul Airbus A320 cu 145 de pasageri la bord a aterizat ora 8:54. Echipa aeronavei a invocat motive tehnice, iar la aterizare avionul a fost asteptat de…

- Compania aeriana Air France a estimat ca 25% din zborurile sale vor fi anulate luni, in cea de-a zecea zi a grevei angajatilor, care solicita majorarea salariilor, transmite Reuters. Luni, aproximativ 65% din cursele aeriene pe distante lungi si medii vor fi efectuate de pe aeroportul Charles de Gaulle…

- La ora actuala, in punctul de trecere Albita, este ingreunata circulatia din cauza unor defecțiuni tehnice a sistemul informatic. La moment situația in postul vamal este in regim de lucru, iar politia de frontiera verifica pasapoartele manual.

- Dacia a anuntat ANPC ca recheama in service masini Duster la care au fost identificate doua probleme tehnice – o posibila neconformitate a butucului rotii din fata, dar si posibilitatea pierderii partiale sau totale a luminilor de semnalizare ale remorcii, atunci cand este conectata la vehicul.

- Compania aeriana germana Lufthansa a decis sa anuleze peste 800 de zboruri, jumatate din zborurile programate pentru marti, dupa ce Verdi, cel mai important sindicat al functionarilor publici din Germania, a lansat un apel la greva care ar urma sa ...