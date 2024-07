Stiri pe aceeasi tema

- Incident la festivalul Beach, Please de la Costinesti, judetul Constanta. Rapperul american Wiz Khalifa, care a concertat sambata, 14 iulie 2024 a fost ridicat de politisti. Artistul si a aprins, pe scena, un joint de cannabis.Potrivit IPJ Constanta, fata de cel in cauza, a fost dispusa punerea in miscare…

- Rapperul american Travis Scott a fost arestat pentru ca a provocat scandal. Incidentul a avut loc in Florida. Scott a ajuns intr un centru de corectie. Incidentul a avut loc in Miami Dade din Florida. Travis Scott a fost arestat pentru tulburarea ordinii publice in stare de ebrietate si incalcarea proprietatii.Scandalul…

