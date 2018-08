Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea lui Winnie the Pooh, celebrul ursulet protagonist al cartilor pentru copii ale scriitorului englez A.A. Milne, va continua sa nu apara in China dupa ce autoritatile au decis sa nu difuzeze noul film al studiourilor Disney, 'Christopher Robin', in cinematografele tarii, relateaza marti…

- Cui ii este frica Winnie the Pooh? Aparent, guvernului chinez. Chinezii au interzis lansarea peliculei lui Christopher Robin, o noua adaptare a filmului despre Winnie the Pooh, potrivitThe Hollywood...

- Noul film cu Winnie de Pluș, "Christopher Robin si Winnie de Plus/ Christopher Robin", de Marc Forster, a fost interzis in China și, deși motivul nu a fost facut public, se crede ca gestul este parte a unei campanii, dupa ce președintele Xi Jinping a fost comparat cu ursulețul pe rețelele online.Autoritațile…

- Presedintele chinez Xi Jinping a anuntat recent ca doreste ca tara sa sa devina cea mai mare forta din lume pana in 2050. Daca acest lucru se va intampla, lumea va fi schimbata radical fata de cum o cunoastem acum. Desi este un exercitiu...

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis un pachet de 20 de miliarde de dolari in imprumuturi si inca 106 milioane de dolari in ajutor financiar unei parti a tarilor Orientului Mijlociu, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump ameninta ca va impune noi taxe pentru importuri in valoare de 200 de miliarde de dolari din China, apropriindu-se si mai mult de un razboi financiar, scrie The Guardian, potrivit hotnews.ro.

- Kim Kong-un, liderul nord-coreean, va vizita China marti si miercuri, conform presei de stat din China, anunta CNN. Este prima calatorie in afara tarii pentru Kim Jong – un de la summit-ul cu presedintele american Donald Trump si a treia oara cand liderul nord-coreean viziteaza China in ultimele trei…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a primit vineri prima "Medalie a prieteniei" oferita de China unui cetatean strain, o distinctie acordata de omologul sau Xi Jinping, relateaza AFP. Presedintele rus a fost primit cu onoruri la Beijing, cu ocazia unei vizite oficiale care va continua sambata si duminica…