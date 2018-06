Stiri pe aceeasi tema

- Summitul de vara al Uniunii Europene, la Bruxelles Foto: presidency.ro. La Bruxelles, începe, în câteva ore, summitul de vara al Uniunii Europene. Liderii celor 28 de state membre vor discuta pe teme de migratie, securitate si aparare, precum si despre afacerile economice…

- Incepand din 2019, Romania va avea 33 de mandate in Parlamentul European, fata de 32 cate are in prezent, dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Eurodeputatii au votat miercuri redistribuirea locurilor in Parlamentul European eliberate de catre alesii britanici din cauza Brexit-ului, in vederea viitoarelor alegeri europene din mai 2019, transmite AFP. Cu 566 de voturi pentru (94 impotriva si 31 de abtineri), Parlamentul European, reunit in sesiune…

- In weekendul trecut s-au disputat in statiunea Venus de pe malul Marii Negre intrecerile Turneului international de lupte libere pe nisip „Memorialul Ioan Dima”. Anul acesta, la a VIII a editie, au participat aproximativ 160 de sportivi din Bulgaria, Republica Moldova și Romania. La competitia organizata…