- Autovehiculele electrice pot fi mai ieftine decat cele pe combustibili petrolieri pana in 2025, daca costul bateriilor litiu-ion continua sa scada, potrivit unui raport al Bloomberg New Energy Finance. Unele modele de masini electrice ar putea costa la fel de mult ca motoarele cu ardere de combustie…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat miercuri Londra ca a ”ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice” in cazul otravirii unui spion in Marea Britanie si a amenintat ca va riposta unor eventuale noi ”initiative antiruse”, relateaza AFP.”Nu exista vreo indoiala ca…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat ieri Marea Britanie ca ”a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice”, in dosarul otravirii fostului spion Serghei Skripal pe sol britanic, amenintand ca Moscova va riposta la eventuale noi ”initiative anti-rusesti”. “Daca Guvernul britanic…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un act ostil care este…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat , in carul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii , ca Londra suspenda toate relatiile bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplmati rusi vor fi expulzati.

- Peste 2.500 de oameni obisnuiti vor fi invitati sa ia parte la festivitatile de la castelul Windsor prilejuite de casatoria printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, pe 19 mai, a anuntat biroul de presa al viitorului mire, citat de Reuters.