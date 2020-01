Stiri pe aceeasi tema

- Expirarea licențelor pentru sistemul de operare Windows 7 inseamna ca utilizatorii nu vor mai primi actualizari de securitate. Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT) recomanda upgrade-ul la un sistem de operare actual și evitarea neparata a unui produs piratat.Riscurile…

- Microsoft avertizeaza utilizatorii sistemului de operare Windows 7 ca platforma va ramane fara suport tehnic incepand cu data de 14 ianuarie 2020, informeaza Startupcafe. Sistemul de operare, folosit de aproximativ 400 de milioane de utilizatori, nu va mai primi actualizari software incepand cu aceasta…

- ​Microsoft avertizeaza utilizatorii sistemului de operare Windows 7 ca platforma va ramâne fara suport tehnic începând cu data de 14 ianuarie 2020, scrie Mediafax.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- British American Tobacco Romania anunța ca datele cucaracter personal stocate pe unul dintre serverele sale au fost expuse in urmaunei breșe de securitate. Intr-un mesaj transmis de BAT pe telefoanele celor care auconturi pe serverele lor, utilizatorii sunt invitați sa citeaza o informare privindun…

- O noua tentativa de inselatorie, sub forma unui concurs, se propaga in aceste zile prin intermediul retelelor de socializare, in urma careia utilizatorii sunt anuntati ca pot castiga un 'iPhone X Max', avertizeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), pe pagina…

- Cu ocazia Lunii Europene a Securitații Cibernetice, Microsoft, Poliția Romana și Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), cu sprijinul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), au susținut un eveniment dedicat creșterii nivelului de conștientizare…

- Cu ocazia Lunii Europene a Securitații Cibernetice, Microsoft, Poliția Romana și Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), cu sprijinul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), au susținut un eveniment dedicat creșterii nivelului de conștientizare…

- Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a transmis prin intermediul paginii de Facebook o atenționare cu privire la o inșelatorie care circula in aceste zile pe Internet. Este vorba despre țeapa ”medicamentul miraculos” care promite rezolvarea problemelor la articulații, dar…