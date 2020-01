Windows 7 functioneaza pe avarii. Ce optiuni ai daca vrei sa-l folosesti in continuare si care sunt riscurile Microsoft nu mai furnizeaza suport tehnic, incepand cu 14 ianuarie, pentru Windows 7 si sfatuieste utilizatorii sa treaca la Windows 10. Insa ce optiuni are cine nu poate face asta acum si la ce riscuri se expune?



In primul rand, trebuie spus ca nu se pune problema ca Windows 7 nu va mai functiona. Nu e cazul. Faptul ca Microsoft nu mai furnizeaza suport inseamna ca sistemul de operare nu mai primeste actualizari legate de siguranta, astfel ca dispozitivul care il foloseste este expus in fata atacurilor hackerilor sau infectarilor cu virusi, care se pot realiza mult mai usor.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dell Technologies (NYSE: DELL) a prezentat la CES (Consumer Technology Association, Las Vegas) noi produse si programe software in portofoliile sale din gama premium Latitude, XPS si de afisaje, ce ajuta oamenii sa inoveze, sa colaboreze si sa realizeze mai multe in urmatorul deceniu. Incluzand inteligenta…

- S.C. VITAL S.A. recomanda utilizatorilor sa ia masurile necesare pentru preintampinarea problemelor legate de riscul de ingheț al instalațiilor și amenajarilor aferente alimentarii cu apa. Pentru a diminua la minimum neplacerile cauzate de aceste probleme, venim in intampinarea clienților noștri cu…

- Companiile de top din tehnologie Microsoft, Amazon si IBM au investit in capacitatea de recunoastere faciala a sistemelor de inteligenta artificiala, insa aceastea recunosc chipurile oamenilor doar ca "barbat" si femeie", ceea ce ar putea fi o problema, scrie CNN, potrivit Mediafax.Potrivit…

- In perioada de vanzari ocazionate de Black Friday și de sarbatorile de iarna, infractorii cibernetici vizeaza clienții site-urilor de comerț electronic - in special cele de imbracaminte, incalțaminte, cadouri, jucarii și bijuterii. Utilizatorii care cauta oferte in aceste domenii in urmatoarele saptamani…

- In perioada de vanzari ocazionate de Black Friday și de sarbatorile de iarna, infractorii cibernetici vizeaza clienții site-urilor de comerț electronic – in special cele de imbracaminte, incalțaminte, cadouri, jucarii și bijuterii. Utilizatorii care cauta oferte in aceste domenii in urmatoarele saptamani…

- Retentia celor mai buni angajati nu este un lucru usor de facut in ziua de azi. iar angajatii cu adevarat valorosi reprezinta un real avantaj in orice companie. Locurile de munca evolueaza si odata cu schimbarile care au loc devine tot mai necesar sa...

- Oficialii din Taiwan au devenit ținta mailurilor de phishing, în cadrul unui eveniment de o saptamâna care simuleaza situația unui razboi cibernetic, primul exercițiu de acest fel, scrie BBC. Guvernul local gazduiește testele împreuna cu Institutul American din Taiwan (AIT),…

- "Companiile care si-au exprimat aceasta intentie provin preponderent din sectoare precum hoteluri si restaurante, constructii sau agricultura. O tendinta similara a aparut, conform studiului, in servicii de tip business process solution si IT&C", se arata in comunicat. Specialistii avertizeaza ca Romania…