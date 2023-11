Winael lansează cea de-a doua piesă din carieră – „Fella” Winael aduce o noua surpriza și, la scurt timp dupa piesa lui de debut, revine in atenția publicului cu cel de-al doilea single – „Fella”, o piesa cu un sound captivant ce te hipnotizeaza de la prima ascultare. „Fella” este rezultatul pasiunii și dedicarii lui Winael fața de arta muzicala și dans, lucru care se poate vedea și in videoclip, fiind surprins inconjurat de dansatori, pentru care Winael a lucrat impreuna cu Codruța Corocea. Aceasta piesa aduce un amestec captivant de ritmuri și elemente melodice, demonstrand versatilitatea sa in muzica, lucru care l-a diferențiat și la Vocea Romaniei.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Ioan a cucerit inimile ascultatorilor pentru prima oara in 2018, cand a uimit publicul cu prestația sa și a caștigat concursul de talente Vocea Romaniei. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson,…

- In aceasta seara, la Vocea Romaniei, antrenorii vor avea parte de o surpriza. Una dinntre concurente decide sa paraseasca show-ul. Vocile concurenților vor rasuna in aceasta seara, de la 20:30, in casele telespectatorilor.Antrenorii i-au pregatit pentru momentele de pe scena, iar acum ține doar de ei…

- Iulian Nunuca, caștigatorul Vocea Romaniei 2022, a revenit cu prima melodie oficiala, “Cerul”, lansata alaturi de Universal Music Romania. Iulian a pregatit in ultima perioada și urmatoarele piese pe care le va prezenta publicului, ca parte din debutul sau muzical. Dupa ce a reușit sa faca un adevarat…

- Raul Nica are 16 ani, este din Arad și este elev la Colegiul Național „Moise Nicoara”. Dupa ce a cochetat cu un numar mare de... The post Aradeanul Raul Nica, adolescentul de 16 ani, elev la „Moise Nicoara”, a rupt scena „Vocea Romaniei” cu o piesa rock. A intors patru scaune și a ajuns in echipa lui…

- Vanotek aduce energie acestor zile de toamna cu noul single care se numește ”Shoot Your Shot” in colaborare cu Nahima, compozitoare și artista din Statele Unite ale Americii. Piesa, uptempo cu un mesaj indrazneț, a fost compusa și produsa de Vanotek, versuri Nahima, mix și master Sergiu Musteața și…

- Frumoasa Vanesa Sono aduce in playlisturi „Classy”, o piesa fresh, catchy, ce-ți ramane intiparita in minte de la primul play. Single-ul „Classy” este rezultatul colaborarii dintre Vanesa Sono și Boban Apostolov, care și-au unit forțele pentru a crea un proiect cu adevarat special. Piesa exploreaza…

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…

- Fiecare luna aduce cu sine oportunitați și influențe astrologice distincte, iar octombrie nu face excepție. In aceasta luna, doua zodii in special se bucura de un noroc triplu și pot experimenta schimbari semnificative in viața lor. Acești nativi sunt pregatiți sa primeasca cu brațele deschise beneficiile…