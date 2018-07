Stiri pe aceeasi tema

- WIMBLEDON 2018. "A fost o mare provocare pentru mine sa vin aici si sa castig in primul tur. Nu e usor niciodata sa castigi dupa ce te impui la un Grand Slam. M-am simtit ok, nu am vrut sa ma gandesc prea mult ca nu am meciuri pe iarba. Cred ca am suficienta putere astfel incat sa imi ajustez jocul…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat azi fara emoții in turul secund la Wimbledon dupa o victorie convingatoare reușita in primul tur impotriva japonezei Kurumi Nara (101 WTA). In turul 2, Halep o va intalni joi pe Saisai Zheng din China (126 WTA). ...

- Simona Halep, liderul mondial din WTA, și-a inceput cu succes campania de la Wimbledon. Jucatoarea noastra a jucat extrem de solid și a invins-o in primul tur pe japoneza Kurumi Nara, scor 6-2, 6-4, dupa o ora și 19 minute de joc. In turul 2, Halep o va intalni joi pe Saisai Zheng din China (126 WTA). Halep…

- EUROSPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP KURUMI NARA LIVE STREAMING ONLINE VIDEO. SIMONA HALEP KURUMI NARA se va juca pe terenul central și va fi al treilea meci al zilei, dupa Garbine Muguruza - Naomi Broady și Rafael Nadal - Dudi Sela. EUROSPORT transmite, marti, SIMONA HALEP KURUMI NARA LIVE STREAMING…

- Simona Halep, liderul WTA, va juca, marți, primul meci la turneul de la Wimbledon 2018. Sportiva noastra va disputa o partida contra japonezei Kurumi Nara, locul 101 WTA. Duelul va incepe in jurul orei 18:30. Meciul dintre Simona Halep și Kurumi Nara va avea loc pe terenul central și va fi al treilea…

- Simona Halep va evolua cu japoneza Kurumi Nara, locul 101 WTA, in prima mansa a turneului de la Wimbledon, s-a stabilit in urma tragerii la sorti de ieri Castigatoarea de la Roland Garros s-a mai intalnit o data cu sportiva japoneza, in 2014, in turul al II-lea al turneului de la Indian Wells, cand…

- Simona Halep a devenit cetatean de onoare al orasului Busteni in 2013, primind totodata din partea Primariei un teren de 500 de metri patrati pentru a-si construi o casa de vacanta in statiunea montana, scfrie ProSport. Simona Halep, SURPRIZA la LONDRA. Cu ce mare campion s-a antrenat la Wimbledon…

- Simona Halep a castigat primul sau turneu de Grand Slam la Paris, dupa o finala incredibila cu Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. Simona Halep, dezvaluire INTIMA. Cine este persoana care i-a schimbat VIATA Oficialii Roland Garros au postat pe contul de Youtube al turneului un film…