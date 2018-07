Stiri pe aceeasi tema

- Britanica, locul 24 WTA si cap de serie numarul 22, a pierdut, cu 3-6, 4-6, in fata sportivei din Slovacia, Dominika Cibulkova, locul 33 WTA, dupa un meci care a durat 78 de minute. Konta, semifinalista anul trecut, era pe partea de tablou a Simonei Halep si o putea intalni pe jucatoarea romana…

- SIMONA HALEP SAISAI ZHENG LIVE STREAMING ONLINE VIDEO EUROSPORT WIMBLEDON 2018. SIMONA HALEP - SAISAI ZHENG, meci din turul al doilea de la Wimbledon 2018 va incepe imediat dupa incheierea meciului Marin Cilic - Guido Pella. Duelul dintre cei doi s-a reluat la ora 15:00, de la 6-3, 6-1, 3-4. Pella…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat in aceasta seara programul zilei de joi de la Wimbledon, cand principala favorita Simona Halep o va infrunta pe chinezoaica Saisai Zheng (126 WTA). Partida este programata a doua pe Terenul 1 și va incepe in jurul orei 16:00, ora Romaniei, dupa terminarea…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, locul 2 mondial, a fost eliminata, miercuri, in turul doi la Wimbledon. In urma eliminarii lui Wozniacki, Simona Halep si-a asigurat pozitia de numar 1 mondial si dupa turneul de la Londra.

- Agnieskza Radwanska (30 WTA) a parasit turneul de la Wimbledon in turul secund, invinsa de jucatoarea ceha Lucie Safarova (66 WTA), scor 5-7, 4-6, dupa o ora și 42 de minute de joc. Considerata o specialista pe iarba, Radwanska a avut o evoluție dezamagitoare azi. A irosit nepermis doua mingi de set…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova a fost eliminata, luni, in primul tur la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Maria Sarapova a fost invinsa de compatrioata sa Vitalia Diatchenko, 6-7 [3], 7-6 [3], 6-4.

- Romanca Simona Halep, numarul 1 mondial, va juca in turul secund la turneul WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.703.000 euro, cu japoneza Naomi Osaka, numarul 21 mondial, care, luni, in turul inaugural a invins-o in doua seturi, 6-0, 6-3, intr-o ora si 14 minute, pe belarusa Victoria Azarenka,…