- Tenismanul roman Horia Tecau si germanul Kevin Krawietz s-au calificat, joi, in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa 6-3, 7-6 (1) cu cuplul Salvatore Caruso (Italia)/Alejandro Davidovich Fokina (Spania) Tecau si partenerul…

- Frederik Nielsen, tenismen de origine daneza, nu va putea participa la Wimbledon din cauza ca este contact direct cu o persoana infectata cu noul coronavirus. Sportivul a câștigat proba de dubla a turneului londonez în 2012.Biroul de arbitraj a informat ca Frederik Nielsen a fost…

- Cei doi au castigat in doua seturi meciul din turul doi. Jucatorul constantean de tenis Horia Tecau si germanul Kevin Krawietz au acces, astazi, in turul trei al probei de dublu masculin de la Roland Garros. Cotati cu a noua sansa la castigarea trofeului, cei doi au dispus in runda secunda de perechea…

- ​Horia Tecau și Kevin Krawietz (România/Germania) s-au calificat, marți, în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1000 de la Madrid.Tecau si Krawietz au trecut în runda inaugurala de echipa Henri Kontinen/Edouard Roger-Vasselin (Finlanda/Franța), scor…

- Horia Tecau și Kevin Krawietz (Romania/Germania) au fost invinși, duminica, in finala probei de dublu din cadrul turneului ATP 500 de la Barcelona. Cei doi au pierdut in fața principalilor favoriți, columbienii Juan-Sebastian Cabal și Robert Farah, cu scorul de 6-4, 6-2 si astfel au ratat sansa sa ridice…

