- Caroline Wozniacki (locul 2 WTA) a pierdut in turul 2 al turneului de la Wimbledon, in fața rusoaicei Ekaterina Makarova (locul 35 WTA), scor 6-4; 1-6; 5-7. In urma aceste infrangeri, Simona Halep va ramane pe primul loc și dupa Marele Șlem, informeaza Mediafax.Simona Halep și-a inceput aventura…

- Simona Halep se afla pentru a 35-a saptamana in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni. Halep ocupa locul 12 intr-un clasament all-time al liderilor WTA, cu cele 35 de saptamani, depasind-o pe germanca Angelique Kerber (34 saptamani). Pe…

- Sorana Carstea a parasit din primul tur turneul WTA de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii de 917.664 dolari. Jucatoarea romana de tenis a fost eliminata, duminica, de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 2-6, 7-5, 6-4. Sorana Cirstea, 28 ani, nr. 49 mondial, paraseste turneul cu un cec de 3.840…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki a fost invinsa miercuri de olandeza Kiki Bertens, cu un sec 6-2, 6-2, in optimile de finala ale turneului de la Madrid si a ratat astfel sansa de a o detrona pe...