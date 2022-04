Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in luna ianuarie am avut un Australian Open in care discriminarea s-a facut pe baza vaccinarii, acum vom avea un Grand Slam, Wimbledon 2022 (27 iunie – 10 iulie), in care discriminarea se va face pe baza nationalitatii.

- ATP, care gestioneaza circuitul masculin profesionist de tenis, in afara turneelor de grand slam, aflate sub tutela ITF, considera nedreapta exluderea jucatorilor din Rusia si Belarus de la Wimbledon, o masura luata de organizatorii englezi dupa invadarea Ucrainei. Fii la curent cu cele mai…

- Ambasada Rusiei in Franta, care are aproximativ 24.000 de abonati pe Twitter, a publicat luni un videoclip surprinzator pe cont, in care indeamna la lupta impotriva discriminarii rusilor, relateaza AFP.

- Victor Ponta RADE de atacul slab al rușilor asupra Ucrainei: „Rusia s-a cam facut de ras. Toata lumea se aștepta ca in 48 de ore sa ocupe Ucraina” Victor Ponta RADE de atacul slab al rușilor asupra Ucrainei: „Rusia s-a cam facut de ras. Toata lumea se aștepta ca in 48 de ore sa ocupe Ucraina” Victor…

- Ciprian Marica (36 de ani), fost fotbalist in Ucraina la Șahtior, a condamnat razboiul declanșat astazi de Rusia. Una dintre cele mai bune perioade din cariera lui Ciprian Marica a fost in Ucraina, la Șahtior, sub comanda lui Mircea Lucescu. Fostul internațional a imbracat de 114 ori tricoul portocaliu-negru,…

- Traim intr-o lume in care ne risipim viața in lucruri neesențiale pentru scopul vieții noastre, care este mantuirea. Suntem risipiți in lumea risipirilor fara sa ințelegem ca am fost creați de Dumnezeu pentru Rai. Aceasta este patria cereasca unde trebuie sa ajungem dupa trecerea noastra prin lumea…

- Presedintele american Joe Biden a facut marti, de la ora 20:30 GMT (22:30 ora Romaniei), o declaratie de presa despre negocierile cu Rusia privind securitatea in Europa si situatia din Ucraina, dupa ce Moscova a anuntat o retragere partiala a trupelor pe care le-a dislocat in apropierea frontierei ucrainene.…

- „Traim intr-o lume in care este mai de preț sa vezi ce au facut ceilalți decat sa faci tu un anumit lucru. Noi gasim in noi ceea ce alții ascund și vedem la ei ceea ce noi ascundem. Eu nu imi permit sa critic sistemul.Am ajuns la concluzia ca avem o singura viața, scurta, și atunci fiecare ar trebui…