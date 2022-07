Stiri pe aceeasi tema

- Ons Jabeur s-a calificat in finala de la Wimbledon 2022, dupa ce a invins-o pe Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1. Meciul a durat o ora si 43 de minute. Jabeur, a treia favorita a turneului de la All England Club, va disputa prima ei finala la Wimbledon. La randul ei, Simona Halep (locul 18 mondial si cap…

- Simona Halep (locul 18 mondial si cap de serie numarul 16) joaca astazi in semifinalele turneului de la Wimbledon, cu sportivei din Kazahstan Elena Ribakina (locul 23 WTA si cap de serie 17). Meciul va fi al doilea al zilei pe terenul central, dupa partida tunisianca Ons Jabeur (locul 2 WTA si cap de…

- Simona Halep mai are doi pași pana la caștigarea turneului de la Wimbledon. Joi joaca in semifinala, etapa in care a ajuns dupa ce a invins-o miercuri, intr-un meci care a durat puțin peste o ora, pe americanca Amanda Anisimova. Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, o intalnește in semifinala pe Elena…

- Meciul dintre Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, și Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA, Kazahstan), semifinala turneului de la Wimbledon, se va disputa joi, 7 iulie, de la ora 17.00, au anunțat organizatorii, scrie Gazeta Sporturilor . Meciul Halep – Rybakina a fost programat, joi, pe Terenul Central,…

- Simona Halep și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Wimbledon 2022. In penultimul act al celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, jucatoarea romana de tenis o va intalni pe Elena Ribakina (locul 23 WTA si cap de serie 17). Jucatoarea din Kazahstan a trecut in sferturi de sportiva…

- Irina Begu (locul 43 WTA) a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Wimbledon. Romnca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (locul 17 WTA si favorita 12), scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si 29 de minute. Dintre jucatoarele din Romania tabloul de simplu a ramas doar Simona…

- Simona Halep nu se gandește inca la finala dupa calificarea in sferturile de la Madrid. Romanca a fost foarte mulțumita de evoluția din partida cu Cori Gauff, scor 6-4, 6-4, dar recunoaște ca lupta pentru trofeu este inca departe. Simona Halep știe de ce a avut probleme in setul al doilea și iși propune…