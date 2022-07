Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA, cap de serie nr. 16) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in optimi, in doua seturi, scor 6-1, 6-2, pe spaniola Paula Badosa (24 ani, 4 WTA, cap de serie nr. 4). Partida a…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Bad Homburg (Germania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 203.024 euro.Desemnata cap de serie nr. 4, romanca a invins-o, in optimi, scor 6-0,…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) va evolua in runda inaugurala a turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg marți, impotriva Katerinei Siniakova (26 de ani, 63 WTA). Meciul a fost programat de organizatori marți, nu mai devreme de ora 17:30. Partida va fi transmisa in direct la Digi Sport 2. Simona…