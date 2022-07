Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon. Constanțeanca s-a impus sambata, cu 6-4, 6-1, in fața polonezei Magdalena Frech. Halep (30 ani, 18 WTA), cap de serie numarul 16, s-a impus in doar 66 de minute. Pentru Halep este…

- Simona Halep (30 de ani,18 WTA) a caștigat, scor 6-4, 6-1, partida cu poloneza Magdalena Frech (24 de ani, 92 WTA), disputata sambata din turul 3 de la Wimbledon 2022. In optimi, sportiva din Constanța o va intalni pe invingatoarea jocului dintre Paula Badosa și Petra Kvitova, informeaza Gazeta Sporturilor…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie 16) va evolua, sambata, contra polonezei Magdalena Frec, (locul 92 WTA) in turul trei la turneul de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Meciul romancei va fi al treilea de pe terenul doi. Partidele de pe terenul doi incep la ora 13.00. Simona…

- Irina Begu (locul 43 WTA) a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Wimbledon. Romnca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (locul 17 WTA si favorita 12), scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si 29 de minute. Dintre jucatoarele din Romania tabloul de simplu a ramas doar Simona…

- Simona Halep – Magdalena Frech, in turul 3 la Wimbledon 2022. Fostul lider mondial va juca, pe 2 iulie, in turul 3 al turneului de Grand Slam.Simona a revenit in locul unde caștiga in 2019. Romanca a depașit-o in primul tur pe Karolina Muchova, cu scorul de 6-3, 6-2. In turul al doilea a trecut […]…

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) i-a adus un omagiu adversarei sale Kirsten Flipkens, care s-a retras dupa meciul de la Wimbledon. Romanca a declarat ca este o bucurie ca a putut juca impotriva belgiencei. ”Nu e vorba despre meciul meu acum, ci doar despre ea. Ma bucur ca am putut juca impotriva ei.…

- Simona Halep (locul 18 WTA) va evolua, joi, in turul doi la Wimbledon, contra belgiencei Kirsten Flipkens (locul 190 WTA). Meciul va avea loc pe terenul 2, nu mai devreme de ora 19.00. Pe același teren, de la ora 13.00 Irina Bara (locul 122 WTA) va evolua contra ibericei Paula Badosa (locul 4 WTA) In…

- Simona a jucat astazi primul meci pe iarba dupa titlul cucerit la Wimbledon, in 2019. Chiar și așa, sportiva noastra a invins-o pe Lesia Tsurenko (33 de ani, 116 WTA), „victima“ sa preferata, scor 6-1, 6-4 și s-a calificat in optimile de finala de la Birmingham. Dubla campioana de Grand Slam a profitat…